Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wesuwe - Bohrer auf Baustelle entwendet

Wesuwe (ots)

In der Zeit vom 21. bis zum 24. Januar kam es an einer Baustelle in der Straße Kreuzkamp zu einem Diebstahl eines Bodendurchschlagbohrers. Der Bohrer von der Marke "Tracto Grundomat" hat einen Wert von etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell