Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 29.09.2021 gegen 13:20 Uhr ereignete sich in Bad Berka ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von drei Pkw. Diese befuhren hinter- einander die Weimarische Straße aus Richtung Bachstraße kommend in Richtung Weimar. Der Fahrer des vorderen Pkw stoppte sein Fahrzeug, da er die Absicht hatte auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Der nachfolgende Pkw hielt ebenfalls an. Aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit bemerkte Fahrer Nummer 3 die vor ihm haltenden Fahrzeuge nicht und fuhr auf den vor ihm stehenden Pkw auf. Dieser wurde daraufhin auf das vordere Fahrzeug geschoben. Der Verursacher und der Fahrer des zweiten Pkw wurden durch die Kollision leicht verletzt, mussten aber nur ambulant behandelt werden. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

