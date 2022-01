Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - Lebendfalle entwendet

Dohren (ots)

In der Nacht zum 26. Januar kam es zu einem Diebstahl einer Lebendfalle. Die Falle wurde hinter einem Haus in der Straße Kammeringer Esch aufgestellt und dort von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell