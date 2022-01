Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße

Versuchter Einbruch in DRK-Räumlichkeit

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 23.12.2021, 17.00 Uhr bis 30.12.2021, 11.30 Uhr gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug in einen Büroraum des Deutschen Roten Kreuzes einzudringen. Die Räumlichkeiten befinden sich im 3. Stock eines Bürogebäudes auf der Lüdinghauser Straße in Dülmen. Der Einbruch gelang den Tätern offensichtlich nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell