POL-COE: Coesfeld, Indehell

Geparkter VW beschädigt - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 30.12.2021, 12 Uhr bis 31.12.2021, 12 Uhr den in einer Parktasche auf der Straße "Indehell" in Coesfeld geparkten weißen VW eines 60-jährigen Coesfelders und flüchtete.

Hinweis bitte an die Polizei in Coesfeld unter 00541-140.

