Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Heide/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Lüdinghausen nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Heide in Senden. Im Zeitraum von Mittwoch (29.12.) 12 Uhr bis Donnerstag 11 Uhr hebelten Unbekannte ein Seitenfenster zu dem zur Zeit unbewohnten Haus auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591/7930 zu melden.

