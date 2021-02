Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Mann reißt Senior Goldkette vom Hals - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (25. Februar 2021) hat ein Mann einem Senior an der Petersstraße eine goldene Kette vom Hals gerissen und ist mit einem weiteren Mann geflüchtet.

Gegen 20 Uhr war der 70-Jährige mit seinem Hund spazieren. Vor seinem Haus sprach ihn ein Mann von hinten an. Dieser erkundigte sich nach dem Namen des Hundes, woraufhin sich der Senior umdrehte. Daraufhin riss der Mann ihm eine goldene Kette mit Brillanten vom Hals und flüchtete mit einem weiteren Mann in Richtung Südwall. Der Senior wurde leicht verletzt.

Der Täter ist circa 1,90 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Er sprach mit einem ausländischen Akzent.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (80)

