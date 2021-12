Polizei Mettmann

POL-ME: 47-Jähriger von Einbrecher mit Messer bedroht - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2112036

Mettmann (ots)

Am späten Dienstagabend (07. Dezember 2021) bedrohte ein unbekannter Kellereinbrecher an der Beethovenstraße in Ratingen einen 47-jährigen Berechtigten mit einem Messer, als dieser ihn auf frischer Tat stellen wollte. Anschließend floh der Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 22.25 Uhr vernahm ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße 17 in Ratingen verdächtige Geräusche aus dem Gemeinschaftskeller. Der 47-Jährige begab sich unmittelbar in das Untergeschoss, wo er auf einen mutmaßlichen Einbrecher traf. Der couragierte Zeuge stellte den Täter zur Rede und versperrte ihm den Kellerausgang. Als der Einbrecher den Geschädigten mit einem mitgeführten Messer bedrohte entfernte sich dieser folgerichtig aus dem Keller und informierte die Polizei.

Der bewaffnete Einbrecher floh über den rückwärtigen Garten des Mehrfamilienhauses in Richtung Beethovenstraße. Er konnte, trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung durch die Einsatzkräfte der Polizei im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Zeuge kann den Flüchtigen folgendermaßen beschreiben:

- circa 175cm groß - schlanke Statur - sprach mit osteuropäischem Akzent - bekleidet mit dunkler Hose, grauer Sweatshirt-Jacke mit Kapuze und einem schwarzen Schal

Die Polizei stellte fest, dass der bisher unbekannte Einbrecher in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses insgesamt drei Zugangstüren gewaltsam geöffnet hatte. Ob Wertgegenstände aus den Räumen entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht abschließend geklärt werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen eines versuchten bewaffneten Einbruchdiebstahls und Bedrohung ein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen sowie zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort des bisher noch unbekannten Einbrechers tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell