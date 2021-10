Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall auf der B 84

Rasdorf (ots)

Am 23.10.2021 gegen 09:45 Uhr ereignete sich auf der 84, zwischen der Abfahrt Großentaft und Rasdorf ein Unfall zw. einem PKW Audi und einem LKW mit Anhänger. Der 40-jährige LKW-Fahrer aus Rasdorf wollte nach links auf ein Wiesengrundstück abbiegen und verringerte aus diesem Grund die Geschwindigkeit. Die 27-jährige Audi-Fahrerin aus Dermbach bemerkte dies zu spät und fuhr gg. den Unterfahrschutz des Anhängers. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7500.-EUR.

gefertigt: Polizeistation Hünfeld - Will, PHK (E31/Ra)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell