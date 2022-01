Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Mülltonnen in Brand geraten

Walchum (ots)

Am frühen Mittwochabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Herzogstraße in Walchum alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten die unter dem Carport eines Wohnhauses gelagerten Mülltonnen in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Flammen gingen im weiteren Verlauf auf den Carport selbst und das Dach der angrenzenden Garage über. Der Carport des Nachbarn wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

