Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Bockhorst (ots)

In der Nacht zum 22. Januar kam es in der Raiffeisenstraße zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04951/9260 zu melden.

