Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pedelec-Fahrers

Betzdorf (ots)

Am 02.12.2021, gegen 17:30 Uhr parkte ein 58-Jähriger seinen Pkw ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Moltkestraße im Stadtgebiet Betzdorf. Nach dem Verlassen des Fahrzeuges überquerte er die Fahrbahn; mittig der Straße drehte sich der Mann plötzlich um und kehrte zum Pkw zurück. In diesem Moment näherte sich ein 62-jähriger Radfahrer mit seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß des Pedelec-Fahrers mit dem Fußgänger. Beide stürzten auf die Fahrbahn; wobei der Fußgänger mit dem Kopf auf den Asphalt schlug. Er wurde anschließend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Pedelec-Fahrer blieb bei dem Sturz unverletzt.

