POL-BOR: Ahaus - Autofahrerin kam von der Straße ab

Ahaus (ots) - Am Freitag, 05.08.22, wollte eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus gegen 20.00 Uhr von der Heeker Straße kommend in den Kreisverkehr "Heeker Straße/Rottweg/Winduk" einfahren. Dabei kam es zu Kollision mit einem 60 Jahre alten Fahrradfahrer aus Ahaus, der sich bereits in dem Kreisverkehr befand. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr