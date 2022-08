Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - L600/Drögen Bokelt. Zusammenstoß zwischen Pkw und Traktor- 4 Personen verletzt

Heiden (ots)

Gegen 16:30 Uhr des heutigen Tages kam es in Heiden auf der Haltener Straße (L600)/ Drögen Bokelt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Personenkraftwagen. Der 42-jährige Traktor- Fahrer aus Heiden bog vom Drögen Bokelt nach rechts in die Haltener Straße ein. Dabei übersah er den Pkw eines 21-jährigen Borkeners, der sich auf der Haltener Straße in Fahrtrichtung Reken befand. Durch den Zusammenstoß wurden der 21-Jährige und seine drei Insassen verletzt. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Derzeit ist die Haltener Straße im Bereich der Unfallstelle für beide Richtungen gesperrt. Sobald die Fahrbahn wieder frei ist, berichten wir nach.

