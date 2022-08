Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht am Domhof

Golf-Fahrer flüchtet

Ahaus (ots)

Am Donnerstag, 04.08.22, beschädigte der Fahrer eines schwarzen VW Golf mit BOR-Kennzeichen gegen 10.40 Uhr auf dem oberen Parkdeck am Domhof einen weißen Pkw Hyundai. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 1.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein Zeuge hatte dies beobachtet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell