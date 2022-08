Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mann durch Hundebiss leicht verletzt

Ahaus (ots)

Am Donnerstag, 04.08.2022, war ein 19-jähriger Ahauser gegen 15.50 Uhr auf dem Rentmeisterskamp unterwegs - ebenso eine Frau, die zwei Hunde an der Leine ausführte. Es handelte sich um einen kleineren weißen Hund und ein großen dunklen - vermutlich einen Labrador. Nach Angaben des 19-Jährigen habe die Frau die Leinen offensichtlich nicht richtig festgehalten - jedenfalls konnte sie nicht verhindern, dass sich die Hunde losrissen und auf ihn zuliefen. Der kleine Hund habe ihn angebellt und der große in den Arm gebissen. Kurz darauf brachte die Frau die Hunde wieder unter Kontrolle. Ein Gespräch mit der benebelt wirkenden Frau sei kaum möglich gewesen, so der Geschädigte. Diese habe sich in Richtung Pestalozzi-Schule entfernt. Beschreibung: ca. 55 bis 60 Jahre alt, graue Haare, Oberarmtätowierung, bekleidet mit grünem Muskelshirt. Die Frau bzw. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Ahaus (02561) 9260 zu wenden. (fr)

