POL-BOR: Heek/Ahaus - Widerstand gegen Polizeibeamte

Heek/Ahaus (ots)

Am Donnerstag, 04.08.22, wurde der Polizei gegen 19.25 Uhr ein Ladendieb am Gleisweg in Heek gemeldet. Die Polizeibeamten erkannten den Täter aufgrund zahlreicher Einsätze in der Vergangenheit sofort. Da Ihnen bekannt war, dass gegen den 32-Jährigen (ohne festen Wohnsitz) ein Haftbefehl des Ahauser Amtsgerichtes vorlag, wurde dies dem Mann sofort eröffnet.

Gegen die Festnahme leistete der 32-Jährige, der ein Klappmesser im Hosenbund mitführte, heftigen Widerstand - bei der Fixierung des Mannes kamen den Beamten zwei couragierte Zeugen zur Hilfe. Immer wieder trat der 32-Jährige nach den Beamten und einem der Zeugen. Den Widerstand setzte er auf dem Weg zum Streifenwagen und auch später auf der Polizeiwache fort. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen, beide konnten ihren Dienst fortsetzen. (fr)

