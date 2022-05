Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Polizei kontrolliert Verkehr

34 Personen mussten am Sonntag bei Dürmentingen ihre Fahrzeuge stehen lassen.

Ulm (ots)

Am Sonntag Vormittag hatte die Polizei in Hailtlingen eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei ihren Kontrollmaßnahmen setzte die Polizei den Schwerpunkt auf Fahrzeuglenker, die nicht mehr fahrtüchtig waren. Während der mehrstündigen Kontrolle wurden insgesamt 253 Personen und 223 Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt 33 Fahrzeuglenker mussten ihre Gefährte stehen lassen, da sie nicht mehr fahrtauglich waren. 14 Fahrer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. 15 Fahrzeuglenker hatten zuviel Alkohol getrunken. Davon sechs so viel, dass ihre Führerscheine sichergestellt wurden. Darüber hinaus hatten drei Fahranfänger Alkohol getrunken. Auch für sie war die Fahrt beendet. Ein Autofahrer hatte keinen Führerschein und durfte nicht weiter fahren. Die Autofahrer sehen nun Anzeigen entgegen.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1042253

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell