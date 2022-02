Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Arnulfstraße - Wasgau-Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am 22.02.2022, zwischen 11:30 Uhr und 12:05 Uhr ,kam es auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Arnulfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Einer Zeugin zufolge sei ein PKW in der Farbe grau/silber beim Ausfahren aus einer Parklücke mit einem geparkten, schwarzen Hyundai ix20 kollidiert. Durch die Kollision entstand Sachschaden an der Heckstoßstange des Hyundai in einer Höhe von circa 1000 Euro. Bei dem Verursacher soll es sich um einen Mann im Alter von circa 60-80 Jahren mit weißen Haaren gehandelt haben. Dieser habe nach dem Unfall nochmals auf dem Parkplatz gewendet, habe kurz in Höhe des beschädigten Fahrzeugs gehalten und habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens