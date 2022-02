Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Pkws mutwillig beschädigt

Erlenbrunn und Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter hat zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, zum wiederholten Male einen silbernen Seat, der am Fahrbahnrand, Höhe "Am Windhof 9", in Erlenbrunn geparkt war, zerkratzt. Mittlerweile ist der PKW ringsum zerkratzt. Der Gesamtschaden dürfte bei circa 3000 Euro liegen.

Im Zeitraum von Dienstag, 19:20 Uhr, bis Mittwoch, 11:00 Uhr, war ein BMW 320i in Pirmasens, Luisenstraße, am linken Fahrbahnrand gegenüber des dortigen Gymnasiums geparkt. In dieser Zeitspanne riss ein unbekannter Täter das Gehäuse des linken Außenspiegels ab und beschädigte in diesem Bereich die Windschutzscheibe. Schadenshöhe circa 800 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

