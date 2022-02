Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennende blaue Tonne in der Neptunstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 20:10 Uhr, wurde eine brennende Mülltonne in Höhe Neptunstraße 15 gemeldet. Weitere Mülltonnen wurden beiseitegeschoben, um ein Ausbreiten zu verhindern. Die nächsten Gebäude waren so weit entfernt, dass keine Gefahr des Übergreifens bestand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell