POL-BOR: Schöppingen - Versuchter Einbruch in Kiosk

Tatverdächtige festgenommen bzw. ermittelt

Schöppingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 04.08.22, meldeten Zeugen der Polizei gegen 01.25 Uhr einen Einbruchsversuch durch zwei Verdächtige in einen Kiosk an der Hauptstraße. Einer der Täter hatte versucht, eine Scheibe des Kiosks einzutreten - diese wurde zwar beschädigt, die Täter gelangten aber nicht in den Kiosk. Polizeibeamte konnten in der Nähe einen der beiden Verdächtigen antreffen und festhalten. Es handelt sich um einen 19 Jahre alten Legdener. Als Hauptbeschuldigter ermittelten die Beamten einen 12-Jährigen aus Schöppingen. Dieser ist nicht geständig. Er verblieb in der Obhut seiner Eltern. (fr)

