Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Opel und Opel-Fahrzeugteile gestohlen

Heiden (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 03.08.22, zwischen 23.30 und 01.00 Uhr, bauten drei noch unbekannte Täter auf dem Gelände eines Autohauses an der Industriestraße zahlreiche Fahrzeugteile (Motorhauben, Frontschürzen, Frontscheinwerfer, Rücklichter, Luftfilter, Luftmessgeräte, Kofferraumablagen) von drei Opel Astra aus. Sie verstauten die Teile in zwei ebenfalls auf dem Gelände stehende Opel des geschädigten Autohauses und fuhren mit den nicht zugelassenen Fahrzeugen (schwarzer Astra Kombi und grauer Insignia Kombi) davon. Der Gesamtschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

