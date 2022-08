Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Diebe und Kfz-Aufbrecher unterwegs

Velen (ots)

Drei Pedelecs wurden in der Nacht zum Donnerstag, 04.08.22, in Velen gestohlen - zwei aus einer Garage an der Straße Heiking und eines am Bogterplatz. Gegen 02.55 Uhr wurde ein Anwohner der Straße Worthe durch Geräusche auf einen Mann aufmerksam, der offenbar versuchte, die Hecktür eines Kastenwagens aufzubrechen. Der Täter flüchtete und fuhr in einem dunkelblauen Kastenwagen davon. Der Zeuge beschreibt den Mann wie folgt: ca. 50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, bekleidet mit Jeanshose und Kappe, vermutlich osteuropäischer Herkunft. Ein Zusammenhang mit den Pedelecdiebstählen ist wahrscheinlich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

