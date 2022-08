Velen (ots) - Drei Pedelecs wurden in der Nacht zum Donnerstag, 04.08.22, in Velen gestohlen - zwei aus einer Garage an der Straße Heiking und eines am Bogterplatz. Gegen 02.55 Uhr wurde ein Anwohner der Straße Worthe durch Geräusche auf einen Mann aufmerksam, der offenbar versuchte, die Hecktür eines Kastenwagens aufzubrechen. Der Täter flüchtete und fuhr in einem dunkelblauen Kastenwagen davon. Der Zeuge ...

