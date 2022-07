Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unter Drogeneinfluss in gestohlenem Auto unterwegs

Mannheim-Käfertal (ots)

Ein 34-jähriger Mann war am Dienstagabend unter Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Auto im Stadtteil Käfertal unterwegs, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 19.45 Uhr in der Mannheimer Straße auf, als dieser gerade mit einem BMW in Richtung Bäckerweg unterwegs war. Als er zur Kontrolle angehalten werden sollte, reagierte er nur sehr zögerlich und erst nach mehrmaliger Aufforderung. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Einen Drogentest wollte der 34-Jährige nicht durchführen. In der Folge wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Vorher zeigte er den Beamten ein Rezept für medizinisches Cannabis vor. Bei genauerer Betrachtung bemerkten die Beamten jedoch, dass dieses deutliche Fälschungsmerkmale aufwies.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug, mit dem er unterwegs war, als gestohlen gemeldet und die daran angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Auch diese waren als gestohlen gemeldet. Zudem bestand für den BMW kein Versicherungsschutz und es wurden auch keine Steuerabgaben hierfür abgeführt.

Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Verdacht des Drogenbesitzes, Verdacht des Diebstahls und der Hehlerei, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung ermittelt.

