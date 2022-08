Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unfall auf der B 67

Pkw überschlug sich

Heiden (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 73 Jahre alter Autofahrer aus Recklinghausen mit Tempo 100 den rechten von zwei Richtungsfahrstreifen der B 67 in Richtung Bocholt. Er wurde trotz des Tempolimits 100 von einer 19 Jahre alten Autofahrerin aus Borken überholt - diese scherte zu früh wieder ein, kollidierte seitlich mit dem Pkw des 73-Jährigen und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam von der Straße an, ihr Pkw überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Glücklicherweise wurde die junge Frau nicht schwer verletzt - der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 13.000 Euro. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell