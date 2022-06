Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit Pistole bewaffnet

Zeugen meldeten am Freitagabend einen Verdächtigen in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Kurz nach 17 Uhr teilte ein aufmerksamer Passant der Polizei über Notruf mit, dass er in der Deutschhausgasse einen Mann beim Hantieren mit einer Pistole beobachtet hatte. Dabei sei die Waffe augenscheinlich einem anderen Mann gezeigt worden. Gleich mehrerer Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte und der Polizeihundeführerstaffel überprüften daraufhin die Örtlichkeit und fahndeten nach den Verdächtigen. Die vom Zeugen der Polizei übermittelte Personenbeschreibung war so gut, dass die Beiden von einer Streife erkannt und kontrolliert werden konnten. Bei ihrer Durchsuchung fand sich aber keine Waffe. Nach Feststellung ihrer Personalien konnten beide Männer ihren Weg in die Fußgängerzone fortsetzen. Kurze Zeit später meldete sich ein weiterer Zeuge beim Polizeirevier Ulm-Mitte und gab an, dass einer der zuvor Kontrollierten die Pistole kurz vor Eintreffen der Streifen versteckt hätte. Nun sei er wieder im Besitz der Waffe. Der Beschriebene konnte bei einer nochmaligen Fahndung am Albert-Einstein-Platz angetroffen werden. Auf seine erneute Überprüfung reagierte der 32jährige Polizeibekannte aggressiv. Um ihn durchsuchen zu können, mussten ihm Handschließen angelegt werden. Während des Abtastens seiner Kleidung trat er einen Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte mit seinem Fuß. Die beschriebene Pistole fand sich nun in seiner Hose und wurde beschlagnahmt. Es handelte sich dabei um eine frei verkäufliche Luftdruckwaffe. Für das Führen der Waffe wäre aber eine Erlaubnis notwendig gewesen. Über eine solche Genehmigung verfügte der Mann nicht. Aufgrund der heftigen Gegenwehr waren zur Unterstützung der kontrollierenden Beamten mehrere Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte zum Einsatzort gefahren. Gegen den Mann wird jetzt wegen schwerem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Da er sich nicht beruhigen lies, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Durch den Tritt wurde der Beamte leicht verletzt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 1085556)

