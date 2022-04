POL-PDLD: Hatzenbühl - Lastkraftwagen gestohlen und wieder aufgefunden

Wörth am Rhein (ots) - Unbekannte warfen vermutlich über das Osterwochenende Steine gegen eine Scheibe der Mensa an der Tulla-Grundschule in Maximiliansau. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Der Schaden wurde am 19.04. festgestellt. Rückfragen bitte an: Franz Heintz Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon ...

