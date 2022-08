Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Unfallfluchten auf LIDL-Parkplatz

Bocholt (ots)

Am Donnerstag, 04.08.22, kam es auf dem LIDL-Parkplatz an der Friesenstraße gleich zu zwei Unfallfluchten. Die erste ereignete sich zwischen 09.15 und 09.30 Uhr, die zweite zwischen 14.30 und 14.40 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

