Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Defekt an Kabelstrang löst Brand aus (18.05.2022)

Singen (ots)

Ein technischer Defekt an einem Kabelstrang hat am Mittwochabend zu Funkenflug geführt, der eine Trennschutzwand auf einer Terrasse eines Fitness-Studios in der Georg-Fischer-Straße in Brand gesetzt hat. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr Singen, die mit vier Fahrzeug und 15 Mann ausrückte, konnte das Feuer durch Mitarbeiter selbstständig gelöscht werden. Es gab keine Verletzten. An der Trennschutzwand entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Schadenshöhe an der Elektrik ist noch nicht bekannt.

