Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 13 und 13.45 Uhr zu einem Betrug in dem Feinkost-Imbiss im Kaufland in Meppen. Eine siebenköpfige Personengruppe, darunter zwei Kinder, hat dort gegessen. Im Anschluss verließen sie den Laden, ohne die Rechnung zu begleichen. Vermutlich haben sie das Gebäude über die Tiefgarage verlassen. Zeugen die Hinweise zur Identität der Personengruppe oder einem genutzten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

