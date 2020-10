Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Sachbeschädigung in Parkhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 03.10.2020 kam es gegen 09:00 Uhr in einem Parkhaus am Theaterplatz zur Beschädigung mehrerer Autos. Durch einen Zeugen konnte der Täter beobachtet und die Polizei verständigt werden. Der 22-jährige Ludwigshafener konnte durch die Beamten noch vor Ort festgestellt werden. Dieser hatte durch Tritte mehrere PKW augenscheinlich wahllos beschädigt und damit teils erheblichen Sachschaden verursacht. Insgesamt konnten bislang vier beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

