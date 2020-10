Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Nach Raub in Haft

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Freitag, 02.10.2020 auf Samstag, 03.10.2020 soll es gegen Mitternacht im Bereich des Berliner Platzes in Ludwigshafen zu einem Raubdelikt gekommen sein. Zunächst wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 22- und 27-jährigem Ludwigshafener gemeldet. Der Beschuldigte soll im Zuge der Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers Geld vom Geschädigten verlangt haben. Daher wurde nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt von einem schweren Raub ausgegangen. Der Beschuldigte wurde am Samstag dem Richter vorgeführt und kam in Haft.

