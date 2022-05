Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Radfahrer durch abbrechenden Ast tödlich verletzt (18.05.2022)

Moos (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf dem Fuß- und Radweg zwischen Iznang und Moos am Mittwochvormittag tödlich verletzt worden. Der 68 Jahre alte Mann fuhr auf dem Strandweg von Iznang in Richtung Moos. Im Bereich kurz vor dem Strandbad Moos brach aus einer nahe dem Radweg stehenden Pappel ein schwerer Ast ab, fiel nach unten und traf den gerade vorbeifahrenden 68-Jährigen unglücklich am Kopf. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Die in ebenfalls auf dem Radweg befindliche Ehefrau des Mannes erlitt einen Schock und musste durch einen verständigten Notfallseelsorger betreut werden. Bei der anschließenden Untersuchung des Baumes konnten keine Hinweise auf ein Verschulden Dritter erlangt werden.

