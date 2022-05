Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt (18.05.2022)

Singen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Schaffhauser Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec gekommen. Gegen 17 Uhr fuhr eine 44-jährige Frau mit einem Renault auf der Schaffhauser Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe des Parkplatzes "Offwiese" bog die 44-Jährige nach rechts ab und stieß dabei mit einem auf dem Radweg in die gleiche Richtung fahrenden 63-jährigen Mann auf einem Pedelec zusammen. Der Radfahrer, der einen Helm trug, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Renault entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Schadenshöhe am Pedelec ist nicht bekannt.

