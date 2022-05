Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Brand in Stromverteilerkasten (19.05.2022)

Gottmadingen (ots)

Ein Brand in einem Stromverteilerkasten eines Hotels auf der Hauptstraße hat in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Stromkasten im Keller des Hotels gegen 1 Uhr in Brand. Die mit vier Fahrzeugen und 24 Mann ausgerückte Gottmadinger Wehr konnte das Feuer schnell löschen und das Gebäude anschließend durchlüften, so dass alle Bewohner wieder in ihre Zimmer und Wohnungen zurückkehren konnten. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

