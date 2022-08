Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gullydeckel ausgehoben

Bocholt (ots)

Ein Zeuge meldete sich in der Nacht zum Samstag, 06.08.22, gegen 02.10 Uhr und machte Angaben über auf der Annastraße ausgehobene Gullydeckel. Er hatte zudem zwei verdächtige junge Männer (beide ca. 18 Jahre alt und als dick, einer hat blondes Haar) beobachtet. Die Polizeibeamten fanden einen der beiden ausgehobenen Deckel und schoben diesen zurück. Zur Beseitigung der zweiten Gefahrenstelle wurde die ESB hinzugezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990. (fr)

