Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pkw-Brand

Gescher (ots)

Am Samstag, 06.08.22, wurde in Tungerloh-Capellen ein Anwohner gegen 04.45 Uhr auf den Brand seines Pkw aufmerksam. Der Pkw stand im Carport auf dem Privatgrundstück. Der Geschädigte erlitt bei den eigenen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, bei dem auch der Carport leicht beschädigt wurde. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 (02861) 9000. (fr)

