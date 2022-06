POL-MA: Heidelberg-Weststadt: 19-Jährige angegriffen - Polizei fahndet mit Phantombild; Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Friedrichsfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Räume von zwei öffentlichen Einrichtungen im Stadtteil Friedrichsfeld ein. Die Einbrecher drangen zunächst in den Hinterhof des Anwesens in der Vogesenstraße ein, öffneten anschließend gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes und brachen danach mehrere Türen in ...

mehr