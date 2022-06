Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Unfall verursacht und einfach davon gefahren - Zeugen gesucht

Mannheim-Schönau (ots)

Bereits am Donnerstag, 23.06.2022 verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Stadtteil Schönau einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unbekannte war kurz nach 13 Uhr mit einem orangefarbenen Kastenwagen in der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs. In Höhe einer dortigen Baustelle musste er wegen Rotlichts an der dortigen Ampel anhalten. Nach Umschalten auf Grün fuhr er zunächst los, vollzog jedoch wenige Meter weiter ohne nachvollziehbaren Grund eine Vollbremsung. Hierdurch musste der nachfolgende Bus der Linie 50 ebenfalls eine Vollbremsung einleiten, wodurch eine 33-jährige Frau, die mit ihrem Kinderwagen im Bus stand, zu Boden stürzte. Ihr fünf Monate alter Säugling fiel aus dem Kinderwagen. Der Kastenwagen fuhr anschließend einfach davon.

Sowohl die 33-jährige Frau als auch der Säugling erlitten leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Da die bisherigen Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim nicht zur Identifizierung des flüchtigen Unfallverursachers führten, werden weitere Zeugen benötigt, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum orangenen Kastenwagen und dessen Fahrers geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

