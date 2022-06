Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Einbruch in öffentliche Einrichtung - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Friedrichsfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Räume von zwei öffentlichen Einrichtungen im Stadtteil Friedrichsfeld ein. Die Einbrecher drangen zunächst in den Hinterhof des Anwesens in der Vogesenstraße ein, öffneten anschließend gewaltsam die Eingangstür des Gebäudes und brachen danach mehrere Türen in den Räumlichkeiten der Bibliothek im Erdgeschoss auf. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Anschließend begaben sie sich ins Obergeschoss, brachen auch hier mehrere Türen auf und durchsuchten anschließend die Räume des dortigen Jugendtreffs nach stehlenswerten Gegenständen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen die Einbrecher in der Bibliothek Bargeld sowie zahlreiche Spielmodule für eine Spielkonsole mitgehen. Im Jugendtreff entwendeten sie Computer, eine Spielkonsole mit Zubehör, Musikanlage sowie weitere Elektronikgeräte. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell