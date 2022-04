Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Hannoversche Straße, Samstag, 01:20 Uhr

Nörten-Hardenberg (sb) -Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es nachdem ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Nörten-Hardenberg, der mit seinem Transporter die Hannoversche Straße in Richtung Bovenden befuhr, einer Katze auswich und dadurch zwei am Seitenrand ordnungsgemäß parkende Fahrzeuge aufeinander schob. Glücklicherweise blieben alle drei Insassen des Transporters unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Transporter musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 14.600 Euro.

