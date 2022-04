Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schornsteinbrand

Uslar (ots)

Uslar/Wiensen

Freitag, 08.04.2022, 19:10 Uhr

USLAR (schu) - Aufgrund von Rußablagerungen geriet ein zu einem Wohnhaus befindlicher Schornstein in der Ortschaft Wiensen bei Befeuerung in Brand. Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte der Ortschaft Wiensen und Stadt Uslar in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Schornsteinfeger konnte der Schornstein gekehrt und der Brand vollständig gelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt. Ein Gebäudeschaden ist nicht eingetreten.

