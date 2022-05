Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Jugendlicher Intensivtäter in Haft

Stuttgart-Feuerbach/-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (03.05.2022) einen 15 Jahre alten Jugendlichen in Feuerbach festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Einbrüche begangen zu haben. Der 15-Jährige soll am Morgen des 13.04.2022, gegen 07.20 Uhr zunächst versucht haben über ein Toilettenfenster in eine Gasstätte an der Elsässer Straße einzubrechen. Ein Bewohner bemerkte den Versuch, woraufhin der junge mutmaßliche Einbrecher flüchtete. Nur wenig später, gegen 08.15 Uhr, soll der junge Mann über ein gekipptes Fenster auch in eine leerstehende Wohnung an der Straßburger Straße eingestiegen sein. Offenbar verließ er die Wohnung wieder ohne Beute zu machen. Umfangreiche Ermittlungen führten nun auf die Spur des 15-Jährigen, der bereits am 14.03.2022 durch das Amtsgericht Bad Cannstatt wegen mehrerer Einbrüche zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt wurde. Der festgenommene Jugendliche wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

