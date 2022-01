Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 21 Bahnhöfe, 15 Züge und 1 Einkaufswagen

Bautzen, Zittau, Löbau, Bischofswerda, Ebersbach (ots)

So lautet des Resümee der Bundespolizei, die vom 19. Januar bis zum Morgen des 20. Januar schwerpunktmäßig in Zügen und auf den Oberlausitzer Bahnhöfen unterwegs war.

Europaweit wurde in vielen Ländern an diesem Aktionstag auf Bahnanlagen und in Zügen gefahndet sowie zahlreiche Präventionsstreifen durchgeführt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach war mit 42 Beamten unterwegs und kontrollierte 39 Bahnreisende. Es gab nichts zu beanstanden und es mussten keine Anzeigen aufgenommen werden.

Nur in Löbau musste ein auf der Böschung eines Bahndammes abgelegter Einkaufswagen sichergestellt und dem DISKA-Supermarkt zurückgegeben werden.

