Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann wegen Drogenbesitz 39 Tage in Haft

Weißenberg (ots)

Die Bundespolizei verhaftete am 18. Januar 2022 bei Weißenberg einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Er war wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden.

Die Beamten kontrollierten um 15:00 Uhr auf der Autobahn 4 bei Weißenberg einen in Richtung Görlitz fahrenden polnischen Kleinbus. Unter den acht Insassen befand sich ein 26-jähriger Pole, der sich nur mit einer Kopie seiner Identitätskarte ausweisen konnte. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Demnach sollte er eine Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 824,63 Euro zahlen. Da ihm dies nicht möglich war, übergaben die Polizisten den Polen an die Justizbeamten der JVA Bautzen. Hier muss er nun eine Ersatzhaft von 39 Tagen verbüßen.

