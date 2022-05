POL-S: Mutmaßliche Kelleraufbrecher bei Tatausführung gestört - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte haben am Montag oder Dienstag (02./03.05.2022) in einer Kirche an der Gablenberger Hauptstraße den Opferstock und an einer Tankstelle an der Hackstraße zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen. An der Gablenberger Hauptstraße hebelten die Täter am Montag zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr die Geldkassette in einer Kirche auf und stahlen ...

mehr