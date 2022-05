POL-S: Ladendiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag und Montag (30.04. bis 02.05.2022) in eine Werkstatt an der Salzburger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten im Erdgeschoss zwischen 19.00 Uhr am Samstag und 07.00 Uhr am Montag ein Fenster auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, brachen eine Kasse auf und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 8 ...

