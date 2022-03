LPI-NDH: Zusammenstoß mit Kind im Kreisverkehr

Roßleben (ots) - Eine eingeschaltete Herdplatte eines Einbauherdes führte offensichtlich am Dienstagnachmittag zum Brand in einer Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße. Auf dem Einbauherd fanden die Rettungskräfte eine mobile Herdplatte, die Feuer gefangen hatte. Außer Verrußungen und den beschädigten Herden ist kein weiterer Sachschaden entstanden. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen ...

